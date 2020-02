PolStrada di Rocca, Bonaccini: "Presidio importante. Incontrerò il ministro Lamorgese a Roma"

Un incontro con il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, la prossima settimana a Roma e, prima, l’interessamento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lunedì in visita in Emilia-Romagna. In entrambi i casi, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, chiederà il mantenimento dei tre distaccamenti di Polizia Stradale a rischio nel territorio regionale.

"I distaccamenti di Polizia Stradale di Casalecchio di Reno (Bologna), Lugo e Rocca San Casciano - afferma il presidente Bonaccini - rappresentano presidi importanti sul territorio, in termini di sicurezza e di professionalità di coloro che vi operano. Vanno quindi mantenuti, un impegno che giustamente vede coinvolti amministratori e forze politiche di tutti gli schieramenti. Esigenza che ho ribadito al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, che ho sentito oggi e con la quale abbiamo convenuto di parlarne di persona in un incontro a Roma già la prossima settimana".

"Già lunedì - prosegue -, porrò comunque la questione anche al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in visita in Emilia-Romagna. Sono abituato a lavorare per risolvere i problemi, e ognuno deve fare la propria parte per arrivare a soluzioni positive: bene quindi qualsiasi appello o iniziativa unitaria che arrivi in tal senso”.