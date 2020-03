PolStrada di Rocca, Vietina: "Dal Governo risposte e proposte fumose. Ma la partita è ancora aperta"

Dal governo "poca chiarezza" sul futuro del Presidio di Polizia Stradale di Rocca di Rocca San Casciano. Così Simona Vietina, parlamentare di Forza Italia e sindaco di Tredozio, commenta la risposta del viceministro dell’Interno Matteo Mauri all'interrogazione parlamentare: "Da un lato si parla di chiusura, dall’altro si ventila l’ipotesi di un possibile mantenimento del presidio ma con funzioni ridimensionate, assimilabili a quelle di in un generico posto di Polizia. Questa mancanza di chiarezza non può essere soddisfacente per tutte le persone che attendevano una risposta netta e risolutiva: la trasformazione di un presidio della Polstrada in un generico posto di Polizia non risponde alle esigenze di un territorio che già soffre di tutte le difficoltà legate alla sua natura di territorio montano".

"Ancora una volta ci troviamo di fronte a un’azione che impoverisce le periferie e i territori che avrebbero bisogno di maggiore sostegno - prosegue la parlamentare -. A questo punto il Governo deve prendere una decisione e affrontarne le conseguenze: o si mantiene il Presidio, dimostrando che la tanto decantata attenzione ai territori montani è una realtà e non solo una bandiera elettorale, o il Presidio della Polstrada di Rocca chiude e tutto il governo si prenderà la responsabilità di questa scelta, spiegando ai cittadini dove sono finite tutte quelle mozioni sugli aiuti alla montagna approvate all’unanimità.

La partita è ancora aperta e la battaglia per difendere questo distaccamento della polizia stradale che la comunità intera ha dimostrato di ritenere imprescindibile, non è ancora persa. Il mio impegno per evitare che il Presidio scompaia o venga drasticamente ridimensionato nelle sue mansioni e operatività continua".