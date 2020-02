PolStrada Rocca, Bernini (FI): "I distaccamenti sono fondamentali per la sicurezza. La chiusura va evitata”

"Quando chiude un presidio dedicato alla sicurezza e alla legalità, inevitabilmente si verifica un impoverimento del territorio e una sfiducia nelle Istituzioni da parte dei cittadini. Per questo è fondamentale che, al di là delle appartenenze politiche, ci sia un impegno comune per impedire la chiusura di tanti distaccamenti della Polstrada, come quello di Ceretolo, a Casalecchio di Reno, di Lugo di Romagna o di Rocca San Casciano". E' quanto afferma Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia.

"Lo sforzo deve essere condiviso per ripensare completamente quei piani di razionalizzazione tuttora ancorati a logiche vecchie e superate, tali per cui le aree percepite come “periferiche” o i piccoli Comuni debbano essere sempre sacrificati sul fronte della sicurezza nella convinzione che si tratti di zone “più tranquille” o con meno problemi rispetto alle grandi città - prosegue Bernini -. La realtà dimostra che non è così e, anzi, sono proprio queste aree, per troppo tempo dimenticate e abbandonate, che necessitano, oggi più che mai, di un sostegno concreto delle Istituzioni".