Poltiche agricole, incontro con l'europarlamentare Paolo De Castro alla Fiera di Forlì

L'europarlamentare Paolo De Castro parteciperà venerdì ad un incontro dedicato alle politiche agricole organizzato da Agrilinea insieme alla Fiera di Forlì e Aife-Associazione italiana foraggi essicati. L'appuntamento, dal titolo "La nuova Pac. Cosa cambia per l'agricoltura italiana. I vantaggi dell'Omnibus per l'Emilia Romagna", si terrà alle 17.45 nella Sala Europa della Fiera di Forlì e rientra nell'ambito del forum internazionale “Nutrire le persone e sostenere il pianeta. Ridurre i rischi e cogliere le opportunità: integrare la biodiversrità negli investimenti agro-alimentari”, organizzato in collaborazione con Fao e Bioversity International.