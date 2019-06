Portico e San Benedetto, Domenico Manetti e Caterina Mordenti al fianco del sindaco Monti

E' iniziato la scorsa settimana il nuovo corso di Portico e San Benedetto guidato dal neo sindaco Maurizio Monti. Vicesindaco è stato nominato Domenico Manetti, affiancato in giunta da Caterina Mordenti. Federico Pace è il capogruppo di maggioranza, mentre Sonia Bendoni siederà sui banchi della minoranza. Nel consiglio dell’Unione dei Comuni della Romagna forlivese andranno il sindaco Monti per la maggioranza e Francesco Rabiti per la minoranza.