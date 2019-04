Elezioni, Possibile Forlì sposa il progetto de "L'Alternativa per Forlì"

Possibile Forlì sposa il progetto de "L'Alternativa per Forlì" e sosterrà "la coraggiosa candidatura" di Veronica San Vicente Capanaga. "Abbiamo partecipato alla presentazione al Circolo Asioli ed abbiamo preso parte ad alcuni incontri che ci hanno convinto che oggi in questa città esiste un progetto che ha tutte le potenzialità per andare oltre maggio - esordiscono da "Possibile" -. L’Alternativa per Forlì è un nuovo spazio aperto e inclusivo in cui le forze della sinistra forlivese stanno avviando un percorso insieme per il futuro della città ed è per questo che abbiamo deciso di mettere le nostre energie e le nostre idee a disposizione".

"Lavoreremo perchè l’Alternativa per Forlì sia innanzitutto un progetto dal basso e municipalista come è già accaduto in città come Padova e Messina ed altre città in Italia ed in Europa - viene aggiunto nella notte -; lavoreremo per creare in città un laboratorio che permetta a tutti di immaginare, sognare e progettare la Forlì del futuro. Siamo persone comuni, con lavori simili a quelli della maggior parte dei forlivesi ed i problemi dei forlivesi sono anche i nostri problemi. I presupposti e i valori comuni con le forze politiche che compongono l’Alternativa per Forlì sono innegabili, ora è arrivato il momento di mettere in pratica quei valori e dimostrare coi fatti che uguaglianza e solidarietà non sono parole vuote ma un vantaggio per tutti quelli che in questa città ci abitano, ci studiano, ci lavorano".

"Sogniamo una città in cui il lavoro mal pagato, lo sfruttamento e la fatica ad arrivare a fine mese non sia un problema personale, del singolo, ma che diventi un problema della collettività da affrontare insieme perché nessuno pensi di essere solo nella fatica di tutti i giorni - viene aggiunto -. Sogniamo una città più verde ed ecologista che permetta ai nostri figli e alle nostre figlie di crescere e scegliere di restarci. Sogniamo una città libera dalle mafie. Sogniamo una città in cui tutte le forme di violenza vengano prevenute ed arginate. Sogniamo una città in cui ci si prende cura di tutti e di tutte le età e nessuno si senta escluso. Sogniamo questo e molto altro. Ringraziamo innanzitutto Veronica, unica donna ad aspirare alla carica di sindaco, per aver accettato una sfida così grande e non meno ringraziamo tutte e tutti coloro che condivideranno e percorreranno, insieme, questa strada".