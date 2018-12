Messa all'istituto Matteucci, Possibile: "Ciò che è successo è molto grave"

"Ciò che è successo è molto grave". Il comitato Possibile di Forlì-Cesena critica la decisione di svolgere una funzione religiosa durante l'orario di lezione. Per Possibile quanto accaduto "contrasta pienamente col principio di laicità della Repubblica". Possibile ricorda che "sta portando avanti da tempo una battaglia per uno stato veramente laico e per una scuola pubblica gratuita e di qualità, per tutte e tutti", ribadendo che è " gravissimo ciò che è successo".

Possibile fa anche riferimento ad presunta "una strumentalizzazione politica" a seguito della messa, con un "richiamo diretto al Ministro Salvini verso la celebrazione della Messa cattolica nella scuola pubblica". "Chiediamo che il Comune e il Provveditorato agli studi si attivi al più presto per fare luce su ciò che è successo, e continueremo a lottare perché ciò che è stabilito nella nostra Costituzione non resti solo sulla carta".