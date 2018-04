Possibile, il comitato si riunisce in vista del Congresso

È scaduto sabato il termine per la presentazioni delle mozioni per il Congresso di Possibile (uno dei tre partiti fondatori della lista Liberi e Uguali), convocato in seguito alle dimissioni del segretario Pippo Civati. Due le mozioni presentate: "Reinventare la sinistra", con candidato segretario David Tozzo, e "A repentaglio", con candidati segretari Beatrice Brignone e, in seguito alla modifica dello statuto, Andrea Maestri.

Anche il Comitato "Forlì-Cesena Possibile" ha avviato una discussione interna in vista del congresso (in cui potranno votare tutti gli iscritti del 2017 e del 2018) e invita a partecipare alla discussione e agli incontri aperti tutti gli iscritti, i militanti e i simpatizzanti. In questo periodo è stata anche scelta, come previsto dallo statuto, Elisa Fiorini come coportavoce del Comitato Provinciale, che affiancherà Luca Capacci nella sua gestione. Chi è interessato a partecipare al Comitato e alle discussioni può scrivere all'indirizzo possibileforlicesena@gmail.com o visitare la pagina Facebook "Possibile Forlì-Cesena".