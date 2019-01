Possibile: "Sosteniamo il sindaco Drei nella richiesta di un chiarimento sul decreto sicurezza"

"Ringraziamo il Sindaco Drei per il suo intervento sulla questione del Decreto Salvini. Riteniamo sia importante la sua richiesta che, unendosi a quella dell’ANCI, chiede la sospensione immediata del Decreto Sicurezza e l'apertura del confronto con i sindaci per una revisione del provvedimento coerente con la Costituzione, con le leggi, i diritti fondamentali dell'uomo e con la sicurezza effettiva delle nostre comunità. La riteniamo una presa di posizione chiara e netta, e che si muove nell’ambito di competenze e poteri di un Sindaco e non, come ci hanno accusato di fare, chiedendo di violare la legge (cosa che, ribadiamo, non abbiamo mai chiesto). È siamo soddisfatti che il Sindaco faccia riferimento anche a problematiche concrete conseguenti al Decreto": lo scrive Possibile Forlì-Cesena.

"Non basta scrivere “sicurezza” nel nome di una norma per renderla effettiva: l’idea di sicurezza che abbiamo si basa sul fatto che la sicurezza sulle strade, nelle città e nei territori la fanno le persone che vivono e percorrono quelle strade, città e territori: si è veramente sicuri quando si può camminare in strada senza il bisogno di un poliziotto che sorveglia la situazione o di una telecamera che registra l’accaduto. La nostra idea di sicurezza si basa sulla riduzione delle disuguaglianze e sulla parità di possibilità per tutti e tutte. Rifacendoci alle parole del Presidente Mattarella, “la sicurezza parte da un ambiente in cui tutti si sentano rispettati e rispettino le regole del vivere comune. La vera sicurezza si realizza, con efficacia, preservando e garantendo i valori positivi della convivenza. Sicurezza è anche lavoro, istruzione, più equa distribuzione delle opportunità per i giovani, attenzione per gli anziani, serenità per i pensionati dopo una vita di lavoro: tutto questo si realizza più facilmente superando i conflitti e sostenendosi l’un l’altro”, conclude la nota.