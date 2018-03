Post elezioni, col rieletto parlamentare Di Maio l'analisi del flussi elettorali

Analisi dei flussi di voto sul territorio, i tempi per l'avvio della nuova legislatura e la formazione del nuovo Governo, la presenza sul territorio e le iniziative da intraprendere. Riprende l'attività del parlamentare Marco Di Maio, rieletto alla Camera con le elezioni del 4 marzo che lo hanno visto vincere sul proprio collegio uninominale, dove era candidato senza altre candidature di protezione. L'appuntamento (aperto come sempre a tutti gli interessati) è per sabato alle 10 alla Fondazione Dino Zoli (viale Bologna, 286), per un incontro pubblico nel corso del quale si esamineranno i dati elettorali e ci si confronterà sull'attualità politica nazionale e locale, con domande e risposte dal pubblico.

"Il voto del 4 marzo scorso ha rappresentato indubbiamente uno spartiacque per la politica italiana e per la vita del Paese - commenta il deputato -. Molti si interrogano su come sulle cause e sulle conseguenze, ma mi piacerebbe che questo dibattito potesse svilupparsi non solo sui social network, ma anche dal vivo. Per questo ho pensato di organizzare un momento pubblico di confronto, nel corso del quale illustrare i passaggi per l'insediamento del nuovo parlamento, la formazione del Governo, la composizione delle Commissioni; ma anche per analizzare i flussi di voto, cioè il cambio di opinione di tanti elettori, sia a livello nazionale che locale".