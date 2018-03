Post elezioni, si riunisce Potere al Popolo: "Fondamentale pianificare le attività"

Dopo le elezioni politiche del 4 marzo, Potere al Popolo si riunisce per pianificare le prossime attività. L'appuntamento è per venerdì alle 20.30 alla Casa del Lavoratore di via Cerchia. "Ci incontreremo - spiegano - per costruire insieme, dal basso, spazi fisici e culturali di alternativa basati sulla solidarietà e sull'inclusione sociale. Nella difficile situazione economica e politica che stiamo vivendo, infatti, è fondamentale continuare il lavoro di organizzazione e pianificare le prossime iniziative di lotta e di sostegno alle persone più colpite dalla crisi. Nel comprensorio di Forlì più di mille persone ci hanno dato la loro fiducia e oggi chiediamo a tutte e tutti di impegnarsi in prima persona per ridare Potere al Popolo contro politicanti e potenti che, in questi anni, ci hanno rubato soldi e diritti".