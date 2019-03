Elezioni, Potere al Popolo correrà a Santa Sofia. "A Forlì non siamo ancora pronti"

Potere al Popolo si presenterà alle prossime elezioni amministrative a Santa Sofia. Il candidato sindaco che si opporrà a Daniele Valbonesi sarà Mario Felice. "Potere al Popolo ha deciso quest’anno, in comune accordo con l’assemblea provinciale, di convogliare tutte le forze nelle liste di Santa Sofia e di Cesena - spiega la portavoce provinciale, Valentina Rossi -. Scelta dovuta non solo perché a Forlí siamo numericamente ancora insufficienti per affrontare una lista in solitaria, ma anche perché le liste proposte si allontanano completamente dal nostro progetto politico che ci vede in opposizione alle destre e al centrosinistra. Per questo motivo riteniamo doveroso impegnarci laddove ci sia la possibilità di portare avanti le nostre politiche nella maniera più coerente possibile".