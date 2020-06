"Predappio annienta le commissioni": Italia Viva presenta un'interrogazione al Viminale

"Un atto molto grave, adottato per annientare la partecipazione democratica e umiliare il ruolo della minoranza e la possibilita' di controllo". Arriva sui banchi della Camera la decisione della maggioranza di centrodestra che governa il Comune di Predappio di "abolire il carattere permanente delle commissioni consiliari dal regolamento del Consiglio comunale". La questione e' stata segnalata al ministro dell'Interno e al prefetto dall'opposizione e i parlamentari di Italia Viva Gennaro Migliore e Davide Bendinelli presentano una interrogazione segnalando che "l'eliminazione del carattere permanente delle commissioni consiliari rischia di annullare l'unico luogo vero di approfondimento, ma anche di dialogo e democrazia necessario alla preparazione del Consiglio comunale".

Si tratta, sostengono, di una decisione "illegittima, in quanto la modifica del carattere permanente delle stesse si pone in evidente contrasto con lo stesso statuto comunale". Invece lo maggioranza, "con un'interpretazione forzata di una diversa disposizione del Testo unico non certamente riferibile alle commissioni consiliari, senza nulla aver concordato e in contrasto con lo stesso statuto comunale, ha deciso che d'ora in avanti per le commissioni consiliari si decidera' ogni anno a maggioranza semplice, se mantenerle o meno". Di fronte a tale "irragionevole scelta" si e' "spaccata", concludono i due parlamentari chiedendo "iniziative di competenza, in particolare di carattere normativo, al fine di evitare scelte che appaiono in contrasto con il testo unico sugli Enti locali" e "lesive dagli stessi principi di partecipazione democratica all'interno del Consiglio comunale". (fonte Agenzia Dire)