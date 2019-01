Predappio, attacco all'assessore Amadori: il caso finisce in querela

“Dal punto di vista politico, il lavoro e le scelte fatte in questi anni, riguardanti i miei assessorati, possono essere condivise o meno, ma le insinuazioni fatte dal sig. D’Emilio in merito al mio probabile coinvolgimento personale con Alea Ambiente non posso accettarle”. Con queste parole l’assessore Filippo Amadori, assessore comunale a Edilizia privata, Ambiente, Politiche energetiche e Società partecipate del Comune di Predappio, risponde all’articolo uscito il 21 gennaio scorso sul quotidiano on-line 4live.it, firmato da Franco D’Emilio.



“Penso si sia superato il limite - prosegue Amadori - non solo con l’articolo, ma anche sui social network, dove alcune persone, notoriamente contrarie alle nostre politiche ambientali, hanno rincarato la dose con commenti offensivi rivolti alla mia sfera personale e lesivi della mia immagine lavorativa. Ed è per questo - annuncia - che ho già dato mandato al mio legale di intraprendere ogni azione possibile al fine di tutelare la mia persona. Chi fa certe affermazioni e le rende pubbliche deve assumersene la responsabilità”. Piena solidarietà è stata manifestata all’assessore Amadori nel corso della seduta del consiglio comunale di giovedì, da parte del Sindaco Frassineti, della giunta e del gruppo di maggioranza “Predappio Bene Comune”.