Predappio, i Socialisti propongono una targa commemorativa in ricordo di Matteotti

I Socialisti della Provincia di Forlì-Cesena apprendono "con stupore, dolore e rammarico la decisione del sindaco di Predappio, Roberto Canali, di non patrocinare più i “viaggi della memoria” ad Auschwitz. Il tutto con motivazione pretestuose e storicamente confuse. Meglio se avesse dichiarato che il Comune di Predappio non ha fondi sufficienti, piaga che affligge molti Comuni Italiani". "Nel considerare comunque il sindaco Canali in buona fede - afferma il segretario provinciale Luca Pellegri -, i Socialisti del Forlivese, a proposito di memoria, propongono al sindaco di apporre una targa commemorativa in Viale Giacomo Matteotti (strada obbligata da percorrere nei ricorrenti “pellegrinaggi” alla tomba di Mussolini) in cui si racconti chi fu Matteotti, perchè e come morì a 39 anni nel 1924, chi furono gli esecutori ed il responsabile politico del suo barbaro assassinio; nessun onere per il Comune di Predappio, solo il permesso. Paghiamo noi".