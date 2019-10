Predappio, Pompignoli (Lega): "Progetto di riqualificazione escluso dai contributi regionali"

L'esclusione del progetto di riqualificazione dell'area verde e sportiva di Fiumana, proposto dal Comune di Predappio (Forlì), dai contributi regionali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali al centro di un'interrogazione di Massimiliano Pompignoli della Lega. "Il Comune si è visto rigettare la propria istanza senza conoscerne le ragioni, tecniche o procedurali, e senza alcun tipo di comunicazione che motivasse l'esito della singola istruttoria", spiega il consigliere del Carroccio. E chiede alla giunta "di sapere perché il progetto presentato sia stato ritenuto ammissibile, ma poi non sia stato selezionato, perché non ci sia stata alcuna comunicazione ufficiale su questo e se ci sia la possibilità di 'rivedere' l'elenco delle istanze ritenute ammissibili e finanziabili alla luce di sopravvenute rinunce o in rapporto a un possibile incremento delle risorse messe a disposizione".