Premilcuore, il consigliere comunale Roberto Leoni entra in Fratelli d'Italia

Il consigliere comunale di Premilcuore e dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, Roberto Leoni, sposa Fratelli d'Italia. "E' una persona preparata, coscienziosa, incline alla collaborazione e dotata di un senso civico esemplare - afferma Riccardo Merendi, , coordinatore Valle del Montone per Fratelli d'Italia -. Stiamo collaborando attivamente in Unione dei Comuni per l'avviamento delle Commissioni consiliari permanenti ed è consigliere molto attivo nel comune di Premilcuore".

Classe '66, si occupa di apparecchiature radiologiche negli ospedali per una multinazionale americana. "Ho deciso di aderire a Fratelli d’Italia perchè è un grande movimento che sa innovare, che riesce ad intercettare i bisogni reali dei cittadini, che difende le nostre tradizioni, che sa ascoltare ancora i territori e soprattutto mettere davanti ad ogni cosa il merito e il bene dell’Italia - spiega -. Porto con me entusiasmo ed esperienza nella risoluzione dei problemi. Ringrazio si da ora tutti coloro che hanno dato fiducia a Fratelli d’Italia certo che non resteranno delusi".