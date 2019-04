Elezioni a Meldola, "Le persone al centro": Roberto Cavallucci i dodici candidati

Venerdì la lista civica "Idee per Meldola – Cavallucci Sindaco" ha depositato nei competenti uffici comunali la documentazione e le firme a sostegno della lista e dei 12 candidati alla carica di consigliere comunale. Idee per Meldola propone una grande squadra caratterizzata dalla competenza, capace di rappresentare il territorio meldolese e di dare voce a tutta la comunità. I candidati, spiega Cavallucci, "sono persone piene di entusiasmo, impegnate nel mondo del lavoro, nel volontariato, nell'associazionismo, nella scuola, nello sport e nella gestione di attività in proprio, con chiare specificità professionali: uomini e donne appartenenti a diverse generazioni, dai giovani ai pensionati, motori di questo progetto comune e portatori di idee".

I dodici nomi che affiancheranno il candidato Cavallucci nella corsa al prossimo 26 maggio sono Luca Agresti, Cristian Arcangeloni, Samuele Branchetti, Antonella Caroli, Andrea Cuni, Michele Drudi, Paola Fabbri, Giuseppe Giardini, Giovanna Piolanti, Giada Severi, Matteo Tesei, Simona Zuccherelli. La lista civica vede, conclude il candidato sindaco, vede "le persone al centro con l'obiettivo di valorizzare Meldola e suoi i cittadini all'insegna dell'ascolto, della massima partecipazione e della trasparenza, nonché la promozione di una migliore qualità della vita e della sostenibilità". Il programma amministrativo e le candidature saranno presentati nel corso di un incontro pubblico che si svolgerà nella serata di giovedì, alle 21 al Teatro Dragoni di Meldola.