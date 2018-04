Presentato il Consiglio comunale il nuovo segretario generale Luca Uguccioni

Prima apparizione in Consiglio comunale per l'avvocato Luca Uguccioni, nuovo segretario generale del Comune di Forlì. In carica dall'inizio di aprile, la designazione è arrivata al termine di apposita selezione avviata con la richiesta di pubblicazione dell’avviso alla competente sede dell’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. Uguccioni ha ricoperto il ruolo di segretario generale dei Comuni di Cesena, Pesaro, Bologna ed il ruolo congiunto di segretario e direttore generale della Provincia di Forlì-Cesena e della Provincia di Pesaro e Urbino. Uguccioni, ha evidenziato il sindaco Davide Drei, ha alle spalle "un'esperienza importante, che può essere di grande supporto alla garanzia dei procedimenti e delle attività che riguardano il Comune e la nostra amministrazione comunale, e di supporto alle attività dell'esecutivo, della Giunta e del Consiglio comunale". Il primo cittadino ha ringraziato per il ruolo che ha svolto da alcuni mesi l'avvocato Michele Pini, vice segretario generale, che continua a svolgere e soprattutto "per la funzione di reggente che ha svolto a supporto dell'amministrazione comunale". Uguccioni ha ringraziato dell'accoglienza: "Cercherò di essere all'altezza delle aspettative di tutti". Dal consigliere comunale della Lega, Daniele Mezzacapo, subito la richiesta "di chiarire una questione legata alla Commissione Pari Opportunità e di fare la dovuta trasparenza circa la nomina della presidente che noi ritieniamo essere stata effettuata in contrasto con la normativa vigente". La questione è già stata messa a conoscenza ed è in programma un incontro con l'ufficio di presidenza ed eventualmente con altre istituzioni.