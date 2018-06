"Basta immigrazione": presidio dei militanti di Forza Nuova al Foro Boario

"Basta immigrazione. Fermiamo l'invasione". Dietro uno striscione nero a carattere cubitali bianchi si sono schierati i militanti di Forza Nuova. Il presidio, senza problemi di ordine pubblico, si è svolto giovedì sera nella piazzetta del Foro Boario. "Sotto le bandiere tricolori e del movimento forzanovista, hanno risuonato nella piazza del Foro Boario le parole d'ordine di un popolo che non vuole arrendersi alla sostituzione etnica, alla criminalità importata dall'immigrazione, al caos determinato da una classe politica cittadina inerme ed incapace - viene riportato in una nota -. La crescita del nostro movimento in città va di pari passo col risveglio di un popolo sempre meno narcotizzato dalla propaganda di regime e sempre più attento alla difesa dei propri diritti, sempre più preoccupato per il futuro dei suoi figli".