"Prevenire il contagio": il Pd chiede al sindaco Zattini la chiusura di parchi, orti e aree giochi per bimbi

Proposte e suggerimenti dal Pd al sindaco Gian Luca Zattini. "In vista della Conferenza dei capigruppo in programma per lunedì 23 marzo, che sostituirà il Consiglio comunale, ritenuto che la situazione d’emergenza in cui si trova anche la nostra Città richieda misure più rigorose per ridurre al minimo le possibilità di contagio e per sostenere (supportare, accompagnare) il più possibile i cittadini, abbiamo trasmesso, giovedì mattina, al sindaco Zattini una lettera in cui avanziamo alcune proposte e suggerimenti, ribadendo la nostra piena disponibilità a collaborare con l’amministrazione nell'interesse della nostra comunità".

"Nei punti della lettera abbiamo sintetizzato la richiesta di chiusura di parchi, orti per anziani, aree verdi e giochi per bambini", evidenziano dal Pd. Inoltre "la necessità di una rete di sostegno, con l’aiuto di enti, farmacie, ed associazioni, che potenzino gli interventi di prossimità per anziani e disabili in fragilità con una linea di comunicazione diretta e dedicata".

Viene chiesto inoltre "l'utilizzo del lavoro agile per i dipendenti comunali, riducendo ai soli momenti indispensabili la presenza fisica, come indicato dalla direttiva 2/2020; l’invito all’amministrazione di sollecitare le aziende a riduzione di assembramenti ed utilizzo di protocolli di sanificazione dei macchinari e turnazione del personale; infine, l’attivazione di unico ed univoco canale di comunicazione, cui rinviare, per ricevere risposte a domande e bisogni della popolazione".

"In questa fase di quarantena, il Comune deve attivarsi ed essere un centro operativo di riferimento della comunità, facendo rete con tutti i soggetti che compongono il tessuto connettivo della nostra Città, come sarebbe da farsi per ogni altra calamità, in questo caso sanitaria", concludono i dem.