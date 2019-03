Primarie del Pd: nel Forlivese ha vinto Zingaretti con due terzi dei voti, in calo i votanti

Si sono chiuse le urne per le primarie del Partito Democratico. Alle 20 di domenica gli ultimi iscritti e simpatizzanti del Pd hanno potuto partecipare alla consultazione per la scelta del prossime segretario nazionale, scegliendo tra i nomi di Nicola Zingaretti, Roberto Giachetti e Maurizio Martina. Nel territorio di Forlì e del suo comprensorio hanno partecipato al voto 6.930 iscritti e simpatizzanti del Pd, con un afflusso di votanti in calo rispetto ai 9.638 delle primarie dell’aprile 2017: 2.708 votanti in meno, pari al 28%, un calo più marcato delle vicine Ravenna e Rimini. Lo scrutinio ha incoronato la vittoria, anche nel nostro territorio, di Nicola Zingaretti, che ha ottenuto 4792 preferenze, pari al 68,86% percento. Giachetti ha ottenuto 1285 voti, pari al 18,7% percento. Infine Martina ha raccolto 855 voti, con una percentuale pari al 12,44% percento.

Nel Forlivese hanno votato complessivamente 6.931 votanti, 4.645 nel Comune di Forlì e 2.287 nei seggi degli altri Comuni del Forlivese. “Complimenti a Nicola Zingaretti, che ha ottenuto uno straordinario risultato. Lavoreremo per portarlo a Forlì al più presto”, esordisce il segretario territoriale del PD forlivese, Valentina Ancarani. “E’ stata una giornata di grande festa e di straordinaria partecipazione. Questi risultati, sia sul territorio, che su scala nazionale, hanno superato di gran lunga le aspettative, confermando che il popolo democratico è più che mai vitale – prosegue Ancarani –. Questo momento ci trasmette grande carica ed energia, per affrontare al meglio i prossimi appuntamenti elettorali, nonché per costruire un’efficace opposizione e alternativa al Governo giallo-verde. Come sempre, il ringraziamento più grande va ai volontari che hanno reso possibile tutto questo”.

"Congratulazioni a Nicola Zingaretti per la netta affermazione alle primarie - sono le parole del deputato Marco Di Maio -. Che possa lavorare senza il logoramento interno che ha colpito tutti i suoi predecessori. Buon lavoro a lui e a tutto il Partito Democratico che con un risultato di partecipazione superiore ad ogni aspettativa favorito anche dall’impegno di Maurizio Martina e Roberto Giachetti, ha smentito i profeti di sventura. Avanti, insieme".

Commenta il segretario del Pd dell'Emilia-Romagna, Paolo Calvano "Una partecipazione che dà forza ed entusiasmo al Pd, in Italia e in Emilia-Romagna, un segnale di incoraggiamento che migliaia di cittadini ci hanno dato per fare opposizione e costruire l'alternativa a questo Governo. Nella nostra regione i numeri dell'affluenza sono molto positivi e ora si tratta di metterli a valore per le prossime sfide che ci attendono: le amministrative e le europee".

"Sono stato nei seggi e ho visto l'impegno dei volontari che hanno permesso lo svolgimento di questa splendida giornata di vera democrazia. A loro va il ringraziamento da parte mia e di tutto il Pd dell'Emilia-Romagna - conclude -. Il nostro popolo ci aveva chiesto congresso e unità: si conclude il congresso. Adesso, a prescindere da chi sarà il nostro nuovo segretario nazionale, il nostro impegno sarà quello di praticare l'unità".

Cosi infine il comitato di Zingaretti a Forlì: "Con il 68.86% dei voti Zingaretti, in linea con il dato nazionale, vince nettamente il congresso nel comprensorio Forlivese. La vittoria di Zingaretti è l'affermazione di un indirizzo chiaro per il PD: unità e cambiamento del nostro modo di stare insieme nel partito e nelle comunità. Alle primarie è andata a votare l'Italia che non si piega e non si rassegna al clima di odio e di rancore a cui stanno condannando questo paese. Ripartiamo dagli ultimi e dai delusi, da quella parte di paese che ha voglia di reagire ma aveva perso la speranza nella possibilità di un futuro".