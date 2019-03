Primarie nazionali, il popolo del Pd al voto: "Fronteggiare la deriva populista del governo gialloverde"

Sta giungendo a conclusione il percorso che porterà all’elezione del segretario del Partito Democratico e dell’assemblea nazionale. Il momento clou sarà domenica 3 marzo, con le Primarie aperte, alle quali corrono Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti. La macchina organizzativa del Partito Democratico forlivese sta lavorando a pieno ritmo da mesi, per permettere, prima lo svolgimento delle convenzioni nei Circoli, ed ora le Primarie. Sono quasi 200 i volontari che saranno al lavoro nei 35 seggi allestiti in tutto il territorio dei Comuni della Romagna Forlivese.

Dove si vota: I seggi delle primarie

"Come sempre il primo ringraziamento va a loro, i volontari, forza viva del Partito Democratico, che permettono lo svolgimento di questi appuntamenti di partecipazione e confronto - esordisce il segretario territoriale del Pd Forlivese Valentina Ancarani -. Poi un grazie va anche a coloro che sono andati a votare nei Circoli e che parteciperanno all’appuntamento di domenica, perché il Pd si fonda proprio sulla partecipazione attiva delle persone. Per questo ci tengo a fare un sentito appello a tutti i nostri simpatizzanti, perchè non si perda l’occasione di scegliere la guida per i prossimi anni. Il nuovo segretario avrà il difficile compito di fronteggiare la deriva populista che questo governo giallo-verde sta imponendo al Paese e di ricompattare il Partito Democratico per continuare ad offrire un’opposizione concreta ed incisiva”.

Come si vota

Le elezioni primarie per il segretario e l’assemblea nazionale si svolgeranno domenica dalle 8 alle 20. Per votare è necessario recarsi al seggio con un documento di riconoscimento in corso di validità e un contributo minimo di due euro. Gli elettori fuorisede, i giovani fra i 16 e i 18 anni, i cittadini italiani residenti all’estero o temporaneamente all’estero che si siano precedentemente registrati online, devono presentarsi con un documento di riconoscimento e un contributo minimo di due euro. I cittadini comunitari non italiani ed extracomunitari, devono portare un documento di riconoscimento o il permesso di soggiorno o la ricevuta di richiesta di rinnovo e minimo due euro. L’elettrice/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all’Assemblea nazionale. Su www.pdforli.it tutte le informazioni: seggi, mozioni e modalità di voto.