Primarie Pd, l'affluenza alle 17: oltre cinquemila votanti, in calo del 27% rispetto a due anni fa

Affluenza in calo per la primarie del Partito Democratico, con migliaia di persone che comunque si sono messe in fila davanti ai seggi, a partite dalle 8 di mattina. Alle ore 17, orario della seconda rilevazione parziale, hanno votato a Forlì e territorio 5327 persone. Alla stessa ora delle ultime primarie nazionali per la scelta del segretario del partito, quelle dell’aprile del 2017, avevano votato in totale 7324 iscritti e simpatizzanti del Pd, con una riduzione dei votanti di circa il 27%, i termini assoluti circa duemila votanti in meno. A Forlì hanno votato in 3.528 contro i 4.615 del 2017, negli altri comuni del territorio i voti espressi sono stati 1.799 contro i 2.709 di due anni fa.