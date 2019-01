Primarie Pd, "Forlivesi per Zingaretti": cena di autofinanziamento

Il comitato “Piazza Grande Forlì” a sostegno della candidatura di Nicola Zingaretti a segretario nazionale del Partito Democratico organizza una cena di autofinanziamento che si terrà domenica alle 20 al Circolo Arci Villa Rotta in Via Biasini 15 a Forlì. Alla serata saranno presenti la senatrice Roberta Pinotti, già ministro della Difesa del Governo Gentiloni, e l’assessora Regionale Emma Petitti. Il menù prevede antipasto, bis di primi, dolce e caffè per un contributo di 30 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini fino ai 10 anni. E’ necessaria la prenotazione entro il 25/1/2019 via telefono al 348 9211732 o via mail scrivendo a forlivesiperzingaretti@gmail.com, indicando cognome, nome e numero dei posti.