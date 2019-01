Primarie Pd, nasce il comitato forlivese a sostegno di Roberto Giachetti e Anna Ascani

Anche nel territorio forlivese è nato il comitato “Sempre Avanti - Romagna forlivese per Roberto Giachetti ed Anna Ascani”. I coordinatori sono Enrico Monti, Ilaria Marianini e Massimo Marchi."L'Italia - esordiscono tra i firmatari a sostegno del candidato alla segreteria nazionale del Pd, tra cui spicca il nome del vicesindaco Lubiano Montaguti - sta vivendo una “fase populista” alimentata da Lega e Movimento 5 Stelle e il compito di noi riformisti è evitare che essa si trasformi in una vera e propria “epoca” populista. La funzione del Pddeve essere quella di rappresentare l’asse dell’alternativa ad entrambe le forze politiche che ci governano, una vera minaccia per la democrazia liberale. Su questo punto, ogni incertezza ed ogni ambiguità non possono essere accettate. Meglio dunque sciogliere ogni dubbio ed equivoco: noi ci battiamo per un Pd che sia perno di un centrosinistra a vocazione maggioritaria, asse dell’alternativa al governo gialloverde".

"Le cause della crisi del Pd e del centrosinistra"

"E' impossibile - viene evidenziato - non accorgersi che l’offensiva nazionalpopulista ha determinato una crisi profonda dei partiti democratici in tutto l’Occidente, incapaci di riaffermare la loro funzione nel mondo globalizzato. Nel centrosinistra c’è chi pensa che la ricetta per far fronte ad una crisi così grave (di consenso e di rappresentanza) sia tornare al passato: è un'illusione. La mozione Giachetti-Ascani sceglie con nettezza la strada opposta: partire dalla consapevolezza della crisi e dalla necessità di ascoltare, comprendere e rappresentare le sofferenze delle persone. Senza aver paura di riconoscere le cose fatte in passato e con la consapevolezza di dover cambiare quelle che non hanno funzionato: questo è il compito della politica".

"L’orgoglio riformista"

"I governi del Pd degli ultimi cinque anni hanno dato vita ad un'esperienza riformista che va rivendicata con orgoglio - viene rimarcato -. Senza nutrire imbarazzi, senza chiedere scusa, senza rinnegare nulla di quel che è stato fatto: perché siamo convinti che ogni azione intrapresa sia stata ispirata dall’interesse prioritario nei confronti del futuro dell’Italia. Diverse cose non hanno funzionato come volevamo; ma tutto è stato fatto con l’obiettivo di portare l’Italia fuori dalla crisi".

"Segretario e candidato premier"

"Il Partito democratico deve pensarsi come perno dell’alternativa di governo che vogliamo costruire - viene sottolineato -. è naturale, dunque, che il leader nazionale sia anche il candidato Presidente del Consiglio. Ed è giusto che lo si faccia scegliere dagli elettori e non solo agli iscritti. Compiere questa scelta politica è segno di buon senso e significa dare una possibilità al Pd: Roberto Giachetti ed Anna Ascani ci hanno ridato la speranza di un PD che non si mobilita solo per la spartizione di poltrone, ma che vuole continuare a costruire quel futuro che è stato interrotto da chi aveva interessi più personali che sociali. Ci impegniamo per fare un congresso basato sui contenuti, sulle necessità e le opportunità per il nostro Paese, ma anche per le nostre Città che tra poco si troveranno ad affrontare una delle più importanti e difficili campagne elettorali per le amministrative degli ultimi anni". Per informazioni è possibile inviare una mail a sempreavanti.romagnaforlivese@gmail.com: o consultare la pagina Facebook "Sempre Avanti - Romagna forlivese per Roberto Giachetti ed Anna Ascani"

