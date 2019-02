Primarie Pd, si avvicina il 3 marzo: a Forlì arriva il candidato Roberto Giachetti

Sabato alle 11 al teatro "San Luigi" a Forlì (via L. Nanni, 14 - parcheggio in via Episcopio Vecchio) si terrà un incontro con Roberto Giachetti, candidato alla guida del Pd assieme alla giovanissima Anna Ascani, capogruppo in Commissione Cultura e tra i deputati più attivi del parlamento italiano. L'intervento del deputato sarà preceduto da testimonianze del territorio e dei promotori del Comitato a sostegno della mozione Giachetti-Ascani, "tutti scelti - viene spiegato - tra cittadini, elettori e semplici militanti senza polemiche e tensioni che hanno riguardato altre mozioni". Spazio, poi, ad interventi e domande dal pubblico e in conclusione l'intervento di Giachetti stesso.