Primo Maggio, i sindacati scendono in piazza anche a Forlì: "Vogliamo più sicurezza"

“Le tragedie che si verificano sui luoghi di lavoro sono purtroppo una delle brutte notizie che aprono i telegiornali o che leggiamo sulle prime pagine dei quotidiani. Come CGIL CISL UIL, crediamo che nel Terzo millennio non si possa accettare che una persona rischi la salute o la vita per esercitare il proprio diritto al lavoro. Soprattutto in questi anni di difficoltà economica alcune imprese hanno pensato di fare concorrenza abbattendo i costi e fra questi quelli della sicurezza, esponendo i propri dipendenti a rischi di infortunio”. E’ quanto si legge in una nota congiunta di CGIL-CISL e UIL.

“Negli ultimi cinque anni (2012 – 2017) nella nostra provincia gli incidenti mortali sono aumentati da 11 a 17 (fonte Inail 2018), posizionandola al terzo posto in regione dopo Modena (24) e Bologna (20) che però hanno una popolazione lavorativa maggiore della nostra. Oltre agli incidenti mortali occorre considerare gli infortuni non mortali e le malattie professionali che per il sistema Paese sono un costo complessivo valutato in 20 miliardi di euro all’anno, che per le imprese equivalgono a 9 milioni di giorni di lavoro persi. Come sindacati, quindi, abbiamo voluto mettere all’attenzione di tutti il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro all’attenzione delle Istituzioni, delle imprese, dei lavoratori e dei cittadini perché non si può accettare di ammalarsi o di morire per lavoro”.

I sindacati chiedono l’assunzione di più ispettori del lavoro e più formazione, l’addestramento dei lavoratori sul posto di lavoro, l’inserimento delle attività routinarie tra quelle oggetto della valutazione dei rischi

Gli appuntamenti a Forlì, in piazza Saffi

- ore 14,30 concerto Banda Città di Forlì

- ore 16,00 interventi di Amanti, Treossi e Foschi

- ore 16:15 spettracolo musicale con Mirco Gramellini