Un’occasione per celebrare la Festa dei lavoratori e stare insieme. Il Pd di Predappio-Fiumana organizza per martedì un pranzo di pesce nella sede del Circolo di via Gramsci 5 Predappio, alle 13. Menù completo a cura dello chef Raffaele. Per prenotazioni chiamare lo 0543 036269 entro lunedì 30 aprile.