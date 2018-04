Appalto del verde, l'ex vicesindaco Zanetti a processo: fissata l'udienza preliminare

E' stato chiesto il processo per l'ex vicesindaco Veronica Zanetti e per il direttore generale Vittorio Severi, per la vicenda dell'appalto del verde. L’udienza preliminare è fissata per il 9 maggio. "Constatiamo purtroppo e con dispiacere che il ritagliare su misura gli incarichi ai propri amici di partito pare essere un'abitudine di questa maggioranza (sia prima che dopo il rimpasto di giunta)”, è l’esternazione a caldo dei consiglieri comunali 5 Stelle Daniele Vergini e Simone Benini.

“Si vedano le numerose situazioni simili da noi sollevate come l'incarico esterno attribuito direttamente dai politici al capogruppo del Pd Nicola Dall'Olio, per il quale è indagata tutta la giunta, ma anche altre numerose altre vicende sospette relative ad altri incarichi forniti a persone che hanno ruoli politici nel Pd - attaccano i pentastellati -. Al di là del fatto che tali condotte siano perseguibili penalmente oppure no, resta il fatto che siano estremamente inopportune e immorali per chi dovrebbe gestire la cosa pubblica con imparzialità".

"Questo purtroppo è il panorama attuale della politica forlivese, ma una cosa è certa - chiosano Vergini e Benini -. Se i cittadini forlivesi daranno fiducia al M5S alle prossime elezioni amministrative le cose cambieranno eccome, nel nostro programma sarà infatti presente la modifica dei regolamenti comunali per garantire una maggiore imparzialità e meritocrazia nell'affidamento di incarichi e appalti. Ricordiamo infine che nel 2016 anche noi avevamo fatto un breve esposto sulla vicenda dell'appalto del verde per segnalare alcune anomalie in merito e speriamo che finalmente ci venga spiegato perchè, a meno di un mese dall'apertura della busta dell'appalto, fu modificata la composizione della commissione giudicatrice con una delibera di giunta e riteniamo che il sindaco e tutti gli assessori, non solo la Zanetti, debbano dare spiegazioni".