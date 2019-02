Un progetto di legge a sostegno del settore apistico, "Tuteliamo il patrimonio genetico della nostra ape"

Via libera dalla commissione Politiche economiche, con il voto favorevole anche della Lega, al progetto di legge che regolerà lo sviluppo, l’esercizio e la tutela dell’apicoltura e, più in generale, la salute delle api e degli insetti impollinatori in Emilia-Romagna. "Quella approvata in settimana, è una proposta di legge innovativa, frutto di un percorso condiviso con le associazioni e i rappresentanti di categoria, che mette al centro dell’ordinamento regionale l’allevamento e la tutela delle api", esordisce il consigliere leghista e componente della commissione politiche economiche Massimiliano Pompignoli.

"Il testo - aggiunge - nasce dall’urgenza di adeguare la normativa vigente alle nuove esigenze dell’apicoltura regionale e si pone l’obiettivo di affrontare, disciplinandolo, l'aspetto economico-produttivo del settore apistico e quello della sostenibilità ambientale, con un occhio di riguardo alla salvaguardia della biodiversità della specie". Fra le finalità del progetto di legge, Pompignoli ricorda "la promozione dell'apicoltura e l’importanza di trasmettere questo mestiere alle nuove generazioni; la protezione delle popolazioni di insetti locali, l'adozione di misure di difesa igienico-sanitarie e di contrasto al fenomeno dello spopolamento degli alveari che rischiano di compromettere il delicato equilibrio dei nostri habitat naturali".

Ad esprime soddisfazione per il provvedimento regionale è anche uno dei consiglieri del consiglio d'amministrazione dell’Associazione Forlivese Apicoltori, Alessandro Rivalta: "Condivido con Pompignoli l’entusiasmo e la soddisfazione per questo disegno di legge. Si tratta, a nostro avviso, di un provvedimento lungimirante che va nella giusta direzione per la salvaguardia dell’apicoltura e che per la prima volta si pone come obiettivo quello di tutelare il patrimonio genetico della nostra ape consentendo a ogni singolo allevatore (anche al più piccolo) di poter selezionare in completa autonomia le proprie regine".