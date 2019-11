Progetto Lgbt bloccato, Morgagni (Forlì & co): "L'assessore Cintorino rimetta la delega alle Pari Opportunità"

"Dopo le oltre 2000 duemila firme raccolte in settimana, la manifestazione di sabato pomeriggio, con la partecipazione nonostante il freddo di centinaia di cittadine e cittadini, ha dato l'ennesima prova dell'isolamento della Giunta Zattini rispetto al sentire dei forlivesi sui temi della lotta alle discriminazioni, della tutela delle pari opportunità e della promozione di una cultura del rispetto. A questo punto riteniamo che la Giunta non abbia che un modo per porre fine a questa vicenda incresciosa e dare prova di voler veramente rispettare il proprio compito di rappresentare e tutelare tutti i cittadini di Forlì: dare finalmente operatività ad un progetto utile che renderà la nostra città più accogliente e paritaria. Diversamente, ci associamo alla richiesta che l'Assessora Cintorino rimetta al Sindaco la delega alle Pari Opportunità, cosicché questa possa essere attribuita a qualcuno che le pari opportunità sia interessato a garantirle sul serio e a tutti".

A parlare è Federico Morgagni, capogruppo "Forlì & Co": "Non è possibile infatti accettare ciò che è successo giovedì in Consiglio comunale quando l'Assessora, interrogata dalle opposizioni in merito a quale fosse il contrasto fra "l'adesione alla famiglia tradizionale" (qualunque cosa significhi questa dicitura) e l'autorizzazione di un progetto di formazione contro la violenza di genere e le discriminazioni per orientamento sessuale, si è ben guardata dal rispondere alla domanda e ha invece fornito invece l'ennesima motivazione, la quinta o sesta diversa nel giro di pochi giorni, sulle cause della sospensione del progetto. Una motivazione, per di più, ancora più grave e irricevibile delle precedenti. La giustificazione addotta stavolta è stata infatti che il progetto e il suo focus fossero inutili, visto che le persone Lgbt non subirebbero nessuna discriminazione in più degli altri cittadini. Tale dichiarazione è davvero stupefacente: ogni tipo di fonte e ricerca - dai dati Istat alle relazioni delle Forze dell'Ordine, a tutti gli studi esistenti relativi al nostro Paese come ad altri - chiarisce che le persone Lgbt sono molto più a rischio di violenze, bullismo e discriminazioni. Da qui la necessità di progetti come quello in questione, dei quali le stesse persone Lgbt ben volentieri farebbero a meno, se potessero vivere in una società completamente libera e accogliente, senza essere esposti a discriminazioni o minacce per il proprio orientamento sessuale. Tutto questo sempre che l'Assessora non abbia elementi che la inducano a pensare che qui da noi le cose siano diverse; nel qual caso la invitiamo a condividerli con tutto il resto dell'umanità, visto che configurerebbero Forlì come una eccezione mondiale. Ma siccome così non è, ribadiamo che è tempo di finirla con le scuse e di dare attuazione al progetto. Oppure è venuta l'ora di rimettere una delega che, evidentemente, non si è in grado di esercitare con competenza".