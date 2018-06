Tutela dei prodotti locali, Vietina (Forza Italia): "Istituire un ministero dedicato al Made in Italy"

Il sindaco di Tredozio e deputato di Forza Italia, Simona Vietina, ha aderito al progetto di legge, con primo firmatario il parlamentare Benedetta Fiorini, per l’istituzione di un ministero dedicato al Made in Italy. "Si tratta - sostiene Vietina - di una proposta che riafferma, con convinzione, la necessità e la volontà di tutelare i nostri prodotti di eccellenza attraverso la creazione di un Ministero ad hoc che si occupi esclusivamente di mettere in campo politiche per la salvaguardia e lo sviluppo dei prodotti a marchio italiano".

"Il generico programma di promozione all’estero - aggiunge il deputato - varato dalla Cabina di regia fra ministero dello Sviluppo economico e Affari esteri, non ha infatti prodotto grandi risultati ma solo dichiarazioni di intenti poco efficaci. Per questo è necessario che il Ministero del Made in Italy sia istituito al più presto e auspico, anzi, che la proposta di legge venga calendarizzata in tempi rapidi”. Un progetto di legge che mira dunque a riunire le competenze oggi frammentate tra dipartimenti, direzioni e uffici, in un unico Ministero che possa diventare riferimento, anche per Regioni ed enti locali, per qualunque tipo di politica di promozione del Made in Italy.

"Si tratta - conclude - di un'iniziativa a tutela delle realtà territoriali ma soprattutto nazionali. La nostra bellissima Emilia Romagna ha innumerevoli prodotti di eccellenza. Un territorio che ho promesso di rappresentare al meglio nel corso della legislatura sostenendo le proposte migliori per il suo rilancio. Auspico che tale proposta possa trovare ampia condivisione in Parlamento e che si possa giungere in tempi rapidi alla sua adozione. Diamo il segnale di essere uniti su ciò che conta per il nostro Paese".