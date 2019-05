Come sarà il prossimo consiglio comunale? Ecco chi è già sicuro di esserci e chi spera di andarci

Chiunque dei due contendenti vincerà il ballottaggio per la carica di sindaco, Gian Luca Zattini o Giorgio Calderoni, loro siederanno comunque sui banchi del Consiglio comunale, ovviamente senza ancora sapere se saranno consiglieri di maggioranza o di opposizione. Si tratta di coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze in liste che acquistano il diritto di accesso al consiglio comunale.

A fare una proiezione del futuro consiglio comunale è Francesco Intini, universitario al primo anno di Mass media e politica, che analizza l'esito delle urne a Forlì. Nel caso in cui sarà Gian Luca Zattini il prossimo sindaco di Forlì, la sua maggioranza sarebbe composta, secondo le stime, da 11 consiglieri della Lega, 5 della sua lista “Forlì Cambia”, 3 di Forza Italia e 1 di Fratelli d'Italia. All'opposizione si troverebbero, oltre a Calderoni, 8 consiglieri del Pd, 1 della lista “Con Giorgio Calderoni” e 2 del Movimento 5 Stelle.

Viceversa, sempre secondo la stessa ricostruzione, in caso di vittoria di Giorgio Calderoni al ballottaggio, la sua maggioranza sarebbe formata da 16 consiglieri del Pd e un consigliere a testa di ognuna delle sue liste (“Con Giorgio Calderoni”, Forlì Bene Comune, Forlì Solidale e Verde, Forlife). All'opposizione, invece, oltre a Zattini stesso, 6 consiglieri della Lega, 2 del Movimento 5 Stelle, 2 della lista “Forlì cambia” e 1 di Forza Italia.

Per cui, stante questa ricostruzione dovrebbero trovarsi in consiglio comunale indipendentemente dal ballottaggio, gli stessi Giorgio Calderoni e Gian Luca Zattini, e per il Pd Elisa Massa, Sara Samorì, Valentina Ancarani, Loretta Prati, Matteo Zattoni, Massimo Marchi, Jacopo Zanotti, Hafi Alemani Soufian; per la Lega Daniele Mezzacapo, Massimiliano Pompignoli, Emanuela Bassi, Andrea Cintorino, Alberto Bentivogli, Alessandra Ascari Raccagni (repubblicana inserita nella lista della Lega); per “Forlì Cambia” Elena Morra e Paola Casara; per Forza Italia Lauro Biondi; per il Movimento 5 Stelle Daniele Vergini e Simone Benini; per la lista “Con Giorgio Calderoni” Federico Morgagni.

A seconda del risultato del ballottaggio potranno accedere in Consiglio comunale Elio Dogheria, Maria Teresa Rinieri e Marinella Portolani per “Forlì Cambia”; Francesco Innocente Lasaponara ,Andrea Costantini, , Sara Briccolani, Letizia Balestra, Giorgia Bedei per la Lega; Damiano Bartolini e Rosaria Tassinari per Forza Italia; Davide Minutillo per Fratelli d'Italia; Massimo Zoli, Maurizio Valli, Massimo Freschi, Sara Biguzzi, Nada Zani, Annalisa Chiodoni, Tania Romualdi e Marco Valentini per il Pd; Raoul Mosconi, Fausto Pardolesi, Andrea Laghi, per le liste a sostegno di Giorgio Calderoni.

Marco Ravaioli, candidato sindaco di Forlì SiCura, avrebbe infine accesso al Consiglio comunale (al posto di Marco Valentini del Pd), solo in caso di apparentamento con un candidato sindaco risultante vincente.