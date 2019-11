"Promemoria Auschwitz", il caso finisce sul tavolo del Ministero dell'Interno: LeU presenta un'interrogazione

La decisione del sindaco di Predappio, Roberto Canali, di non confermare il contributo alla partecipazione di ragazzi predappiesi al progetto "Promemoria Auschwitz - treno della Memoria" arriva al Ministero dell'Interno. Il senatore di LeU e portavoce nazionale di èViva, Francesco Laforgia, ha infatti presentato un'interrogazione: "Quando un sindaco si mette nelle misere condizioni fare ostruzionismo verso un viaggio di studio ad Auschwitz significa che sta praticando negazionismo puro". "Non mi stancherò mai di ribadirlo: negare la storia significa precludersi il futuro - conclude -. Certi episodi non devono mai più verificarsi ed è gravissimo che chi rappresenta le istituzioni e ha giurato sulla Costituzione si renda responsabile di tali decisioni".

Commenta "èViva Forlì": "Avevamo accolto con sollievo, se non con speranza, la dichiarazione del neo eletto sindaco di Predappio che, all'indomani del suo insediamento, si era definito antifascista. Per questo desta sconcerto e indignazione la scelta dell'amministrazione predappiese di non finanziare, con la somma contenuta di poco più di 300 euro, il viaggio di istruzione degli studenti forlivesi ad Auschwitz. Delude perché Predappio dovrebbe dimostrare una sensibilità in più nel vigilare sulla memoria storica, specie dopo le disgustose manifestazioni avvenute in occasione dei periodici ritrovi di nostalgici. Fa riflettere ancora di più in questi giorni in cui la scorta cui è stata affidata la Senatrice Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di sterminio nazisti, ci dice che antisemitismo ed intolleranza sono pericoli più che mai attuali. Purtroppo l'antifascismo non è una mera disposizione interiore, ma una scelta che richiede azioni conseguenti, esattamente contrarie a quella adottata dal Comune di Predappio. L'amministrazione prenda presto consapevolezza della gravità della propria decisione".

Italia Viva

Sulla questione interviene anche il coordinamento territoriale forlivese di Italia Viva: "E' grave che il sindaco di Predappio affermi che il treno della memoria è una iniziativa "di parte" perchè "va in un’unica direzione, cioè solo verso Auschwitz". Quale sarebbe la "parte" giusta secondo il sindaco e quale quella sbagliata? E soprattutto, per lui le due "parti" starebbero sullo stesso piano? Motivare il mancato contributo per la partecipazione con una frase del genere (tra le tante motivazioni che si potevano addurre) denota uno scarso rispetto dell'iniziativa, ma soprattutto della storia. Che ha chiaramente stabilito quale fosse la parte giusta e quella sbagliata nella tragica vicenda del nazifascismo. Banalizzare un'iniziativa rivolta alla trasmissione della memoria alle giovani generazioni della più grande tragedia dell'umanità, è un errore grave. Ma dimostra che ci sono anche tanti adulti che hanno bisogno di avere una maggiore consapevolezza di ciò che è successo: e allora forse il primo a dover salire su quel treno per capire e conoscere meglio di cosa si tratta, sarebbe proprio il sindaco di Predappio".

Il M5S

“Daremo noi ai due studenti di Predappio il contributo per poter partecipare al Treno per la memoria che il sindaco di Predappio gli ha negato. Quello che chiediamo al sindaco Canali però è in primo luogo di mettersi in viaggio con loro e poi successivamente di organizzare un treno per visitare anche i luoghi delle Foibe”, dichiarano Andrea Bertani e Raffaella Sensoli, rispettivamente capogruppo e consigliera regionale del MoVimento 5 Stelle, in merito al caso della decisione del sindaco di Predappio. "Nelle prossime ore contatteremo le scuole che avevano intenzione di aderire a questa iniziativa per farci carico direttamente noi del contributo che il Comune non vuole offrire - spiegano i due consiglieri regionali del MoVimento 5 Stelle -. Ovviamente la giustificazione trovata dal primo cittadino di Predappio per non dare l’opportunità di visitare il campo di concentramento di Auschwitz è volutamente strumentale. Una tragedia immane come l’Olocausto non può e non deve essere sminuita ogni volta facendo riferimento alla poca rilevanza riservata all’altrettanta tragedia delle Foibe. Sorprende che a fare questa opera di rimozione culturale e storica sia un rappresentante delle istituzioni e che, a farne le spese, siano proprio coloro che dovrebbero tener viva la memoria, in questo caso dei giovani studenti. Ecco perché siamo disponibili a sostenere in prima persona le spese di questo contributo. Nel frattempo, però consigliamo al sindaco Canali si prenotare anche lui un posto sul treno per visitare il campo di Auschwitz e di viaggiare con i ragazzi. Sarebbe un gesto educativo. Successivamente potrà provvedere al più presto anche ad organizzare un viaggio nei luoghi della tragedia delle Foibe. Ci sembra il minimo che, come sindaco, possa fare” concludono Bertani e Sensoli.

La Cgil

"Ha dell’incredibile, ma è vero - esordisce Maria Giorgini, segretario generale della Cgil di Forlì -. E allora ci si chiede che fine abbia fatto l’umanità e la democrazia tra le marce fasciste che inneggiano alla tomba del duce e il commercio dei souvenir nostalgici. Ci si chiede come un’amministrazione che giuri sulla Costituzione non si renda conto di quale clamoroso errore sia non dedicare 370 euro del bilancio comunale, una cifra minima e facilmente reperibile, per sostenere il viaggio di un ragazzo verso la conoscenza. Le cronache ci riportano costantemente ai momenti più bui della nostra storia. L’attacco alla Senatrice Liliana Segre, la discriminazione di una bambina sull’autobus ad Alessandria, sono solo le drammatiche conseguenze di un clima di odio generato ripetutamente da alcune forze politiche. Conoscere la storia delle persecuzioni e degli stermini della seconda guerra mondiale significa fornire alle giovani generazioni la consapevolezza del passato, significa mostrare che il "male" è possibile e quali siano le conseguenze sociali, politiche, culturali di chi semina odio, razzismo e xenofobia. Senza questa consapevolezza non potremo sperare che la storia non si ripeta, non potremo sperare di costruire un paese migliore. Primo Levi diceva “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”, auspico che l’amministrazione del Comune di Predappio si ravveda e che finanzi non uno ma cento viaggi della memoria".

L'Anpi

"Mi spiace molto che il sindaco non abbia confermato il contributo che il Comune dava per permettere a qualche studente di visitare Auschwitz - afferma Lodovico Zanetti vicepresidente Anpi provinciale Forlì-Cesena -. In questi giorni hanno dovuto dare la scorta ad una ragazzina dodicenne che in visita a quel campo ci andò su un carro merci piombato, e solo con molta fortuna riuscì a tornare, per le minacce ricevute da persone indegne. E magari, fare conoscere quella storia a più giovani possibili, quando qualcuno, oggi nega quei milioni di morti, sarebbe fondamentale per fare nascere una potente indignazione contro gli eredi di Hitler e Mussolini. Perché, e mi spiace doverglielo ricordare, corresponsabile di quell'eccidio fu un suo concittadino, che con le leggi razziali, impedì a Liliana Segre di frequentare la scuola, e che fu complice dei nazisti. E, francamente, trovo risibile la scusa della "parzialità" di quel viaggio. Certo, quel treno dovrebbe avere altre fermate, in Etiopia, dove i fascisti, da soli, sterminarono centinaia di migliaia di persone inermi, perfino con i gas, o in Libia, o sulle tombe di Matteotti, dei Rosselli, di Amendola, di Gramsci. Altra fermata a parte andrebbe fatta nella ex Jugoslavia ai campi di sterminio italianissimi dove morirono migliaia di serbi, sloveni e croati, colpevoli di voler difendere la loro patria. Ultima fermata, a Domenikos in Grecia dove i fascisti sterminarono un paese per rappresaglia, in una guerra iniziata, guarda caso il 28 ottobre". Quindi l'appello rivolgendosi al sindaco: "Ma dia retta, cambi idea e finanzi almeno una prima tappa di quella cultura antifascista che è alla base della nostra Costituzione"".