"Promemoria Auschwitz", Predappio toglie i fondi. "Il Comune cambi idea"

Fa discutere la decisione del sindaco di Predappio, Roberto Canali, di non confermare il contributo alla partecipazione di ragazzi predappiesi al progetto "Promemoria Auschwitz - treno della Memoria". "Ha dell’incredibile, ma è vero - esordisce Maria Giorgini, segretario generale della Cgil di Forlì -. E allora ci si chiede che fine abbia fatto l’umanità e la democrazia tra le marce fasciste che inneggiano alla tomba del duce e il commercio dei souvenir nostalgici. Ci si chiede come un’amministrazione che giuri sulla Costituzione non si renda conto di quale clamoroso errore sia non dedicare 370 euro del bilancio comunale, una cifra minima e facilmente reperibile, per sostenere il viaggio di un ragazzo verso la conoscenza. Le cronache ci riportano costantemente ai momenti più bui della nostra storia. L’attacco alla Senatrice Liliana Segre, la discriminazione di una bambina sull’autobus ad Alessandria, sono solo le drammatiche conseguenze di un clima di odio generato ripetutamente da alcune forze politiche. Conoscere la storia delle persecuzioni e degli stermini della seconda guerra mondiale significa fornire alle giovani generazioni la consapevolezza del passato, significa mostrare che il "male" è possibile e quali siano le conseguenze sociali, politiche, culturali di chi semina odio, razzismo e xenofobia. Senza questa consapevolezza non potremo sperare che la storia non si ripeta, non potremo sperare di costruire un paese migliore. Primo Levi diceva “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”, auspico che l’amministrazione del Comune di Predappio si ravveda e che finanzi non uno ma cento viaggi della memoria".

"Mi spiace molto che il sindaco non abbia confermato il contributo che il Comune dava per permettere a qualche studente di visitare Auschwitz - afferma Lodovico Zanetti vicepresidente Anpi provinciale Forlì-Cesena -. In questi giorni hanno dovuto dare la scorta ad una ragazzina dodicenne che in visita a quel campo ci andò su un carro merci piombato, e solo con molta fortuna riuscì a tornare, per le minacce ricevute da persone indegne. E magari, fare conoscere quella storia a più giovani possibili, quando qualcuno, oggi nega quei milioni di morti, sarebbe fondamentale per fare nascere una potente indignazione contro gli eredi di Hitler e Mussolini. Perché, e mi spiace doverglielo ricordare, corresponsabile di quell'eccidio fu un suo concittadino, che con le leggi razziali, impedì a Liliana Segre di frequentare la scuola, e che fu complice dei nazisti. E, francamente, trovo risibile la scusa della "parzialità" di quel viaggio. Certo, quel treno dovrebbe avere altre fermate, in Etiopia, dove i fascisti, da soli, sterminarono centinaia di migliaia di persone inermi, perfino con i gas, o in Libia, o sulle tombe di Matteotti, dei Rosselli, di Amendola, di Gramsci. Altra fermata a parte andrebbe fatta nella ex Jugoslavia ai campi di sterminio italianissimi dove morirono migliaia di serbi, sloveni e croati, colpevoli di voler difendere la loro patria. Ultima fermata, a Domenikos in Grecia dove i fascisti sterminarono un paese per rappresaglia, in una guerra iniziata, guarda caso il 28 ottobre". Quindi l'appello rivolgendosi al sindaco: "Ma dia retta, cambi idea e finanzi almeno una prima tappa di quella cultura antifascista che è alla base della nostra Costituzione"".