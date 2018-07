Autisti del bus minacciati ed aggrediti, Ragni (Forza Italia): "Guardie giurate a bordo per garantire sicurezza"

Guardie giurate nei bus per garantire la sicurezza degli autisti. E' la proposta del capogruppo in Consiglio comunale di Forza Italia, Fabrizio Ragni, dopo l'arresto effettuato mercoledì pomeriggio dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di un senegalese che aveva assunto un comportamento minaccioso nei riguardi del conducente. "Visto il ripetersi di numerosi episodi di lite e violenze sui mezzi di trasporto pubblico, minacce ed aggressioni agli autisti degli autobus da parte soprattutto da immigrati e non solo, chiediamo agli enti preposti di verificare la possibilità di intraprendere azioni concrete per tutelare la sicurezza degli autisti, del personale verificatore dei titoli di viaggio e degli stessi viaggiatori, inclusa l'eventualità che si ricorra a forme di sicurezza sussidiaria, anche con l’impiego di guardie giurate a bordo degli automezzi, in linea con le ultime indicazioni del Ministero dell’Interno, e come accade in alcune province dell’Emilia-Romagna (Ferrara, ndr) e in altri comuni del Nord Italia", afferma Ragni.

“Episodi di questo tipo si moltiplicano anche nella un tempo tranquilla città di Forlì - aggiunge l'esponente berlusconiano -. A bordo dei mezzi pubblici non sono più sufficienti i sistemi di attivazione di allarme gestiti dall’autista e quelli di videosorveglianza. Questi fenomeni di inciviltà e aggressività incontrollata potrebbero assumere connotazioni più critiche, mettendo a rischio la sicurezza di viaggiatori oltre che quella degli stessi operatori. Quindi , visti gli episodi di violenza registrati sugli autobus del servizio pubblico a Forlì e nella nostra provincia, è necessario adottare misure più drastiche, come accade in altre parti d’Italia, dove la presenza di guardie giurate ha funzionato come deterrente contro vandali,persone che non vogliono pagare il biglietto, bulli, scippatori ed ubriachi".

Ragni chiede l’avvio di una fase di valutazione del problema e concertazione fra le forze dell’ordine, l’assessore alla Sicurezza del Comune ed ovviamente i rappresentanti dell’azienda di trasporti e dell’agenzia per la mobilità. "Pensiamo alla necessità di adottare un pacchetto di interventi con il potenziamento progressivo della sicurezza, ed il rafforzamento delle misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni sopra descritti, utilizzando le guardie giurate a bordo degli automezzi sulle linee di trasporto pubblico urbane ed extraurbane e nelle fasce orarie individuate più alto rischio. I fondi per affrontare il costo di queste misure di sicurezza pubblica ci sono, visto anche l’avanzo di bilancio vantato dal Comune di Forlì", conclude il capogruppo.