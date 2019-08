Prosegue fino all'11 agosto la festa di Borgo Sisa: il programma

Prosegue la storica Festa de l’Unità organizzata dai Circoli Pd Cervese e Ville Unite fino a domenica 11, nell’area campo sportivo di via Sisa. Tutte le sere, a partire dalle 19, largo a cucina tradizionale romagnola negli stand gastronomici, con specialità come rane, cinghiale e lumache e pizza. Non mancheranno piano bar, giochi, pesca gigante e musica, dalle 21 sul palco centrale e nell’area piano bar.

Martedì 6 Daniele Tarantino e al piano bar “Fabiobeat”. Mercoledì 7 alle 19.45 gara podistica. Alle 20.30 nell’area dibattiti ‘I Sindaci della Romagna a confronto’ con Michele De Pascale, Andrea Gnassi, Enzo Lattuca e Gianluca Zattini; modera l’incontro il giornalista Andrea Tarroni. Alle 21 sul palco centrale la musica anni ‘60\’70 di “The sounds group” e al piano bar il duo acustico “Skitarrate”. Giovedì 8 agosto alle 18.30 intervento di Debora Serracchiani, vicepresidente nazionale del Partito democratico. Alle 21 “Genio & la Buby band”. Venerdì 9 alle 20.30 nell’area dibattiti ‘Infiltrazioni mafiose, corruzione e caporalato: misure di prevenzione e contrasto in Emilia-Romagna’ intervengono Massimo Mezzetti, Assessore regionale alle politiche per la legalità e Mirto Bassoli, Segretario regionale della CGIL; modera il giornalista Pietro Caruso. Alle 21 al palco centrale Maria Grazia Pasi e al piano bar la pop cover band “Animapop”. Sabato 10 agosto Roberta Cappelletti e al piano bar la rock band “Moreno e Arancia meccanica”. Domenica 11 agosto serata conclusiva con il saluto alle 21.30 del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Dalle 21 sul palco centrale Duilio Pizzocchi & Trio Iftode violini di Romagna, al piano bar “Sofia & Ale” e alle 22.45 spettacolo pirotecnico.