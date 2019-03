Proseguono i colloqui di formazione politica del Pd forlivese: al centro l’Europa

Prosegue fino a fine marzo la Scuola politica rivolta ad iscritti ed elettori su temi di natura politica, economica, sociale e culturale, organizzata dal Pd forlivese. Il prossimo appuntamento è martedì, alle 18,30, nella sala grande del Circolo Arci Karl Marx in viale Matteotti, 21/b. “Il futuro dell’Europa: sfide e prospettive” sarà il tema della serata alla quale interverranno come relatori Pietro Caruso, presidente della sezione MFE di Forlì e Fabio Casini, manager del punto Europa di Forlì. I prossimi incontri saranno dedicati ai valori fondativi delle Costituzione Italiana e al Decreto Sicurezza. Per visionare il programma completo dei prossimi incontri: Facebook https://www.facebook.com/events/2008266329263959/ o il sito del Pd di Forlì http://www.pdforli.org/home/calendar/. E' consigliata la conferma di partecipazione inviando una mail a organizzazione@pdforli.it