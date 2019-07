Protesta in Consiglio comunale dei Fridays For Future con cartelli. "Questo non è un teatro"

In fila davanti ai banchi riservati agli assessori. E' iniziata con la protesta dei ragazzi di Fridays For Future il Consiglio comunale di martedì, che aveva tra gli ordini del giorno anche l'emergenza climatica ed ambientale con una mozione del Pd, una del Movimento 5 Stelle ed una della maggioranza. I giovani hanno esposto anche dei cartelli, mentre il presidente del Consiglio, Alessandra Ascari Raccagni li ha invitati più volte ad uscire dall'aula ed anno esporre cartelloni e striscioni anche dalla parte del pubblico "perchè vietato". "Vi invito a seguire il regolamento del nostro comune", ha rimarcato Ascari Raccagni, mentre una ragazza ha letto la mission del gruppo contro i cambiamenti climatici. "Questo non è un teatro e non uno show, ma un Consiglio comumale che ha un preciso ordine del giorno", ha aggiunto, ricordando che il tema sarebbe stato discusso. "E' un servizio d'ordine pubblico", ha continuato il presidente del Consiglio comunale. I giovani sono stati allontanati dalla Polizia Locale presente in aula, lasciata dai ragazzi tra gli applausi.

E' stato rimarcato dai ragazzi del Fridays For Future: "Qualche giorno fa, abbiamo visto la mozione che la maggioranza ha proposto. Ciò che ci fa maggiormente preoccupare è il paragrafo che nega le cause del cambiamento climatico, citando le parole del fisico Franco Prodi. Ci preoccupa che questa maggioranza abbia scelto di dare ascolto a una persona che non si occupa di clima e che ha un parere minoritario rispetto alla maggioranza degli scienziati che studiano il problema climatico da decenni. Ci sarebbe piaciuto, invece, che venisse citato l’ultimo studio dell’IPCC, il panel di scienziati sotto l’egida dell’Onu, che conferma che abbiamo solo 10 anni per agire in maniera radicale e azzerare le emissioni climalteranti, per poter evitare conseguenze irreversibili. Purtroppo, questa maggioranza sembra aver scelto la strada del negare la gravità del problema, ma non si rende conto di cosa questo comporti per il futuro delle nuove generazioni. Riguardo alle altre due mozioni presentate, quella del Movimento 5 Stelle ricalca esattamente quella da noi scritta, mentre quella del Centrosinistra differisce in alcuni punti. Non abbiamo capito ad esempio la scelta di togliere l’obiettivo di azzeramento delle emissioni al 2030, cosa invece fondamentale che deve essere reinserita".

Foto di archivio