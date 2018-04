Protesta dei richiedenti asilo, Morrone: "L’espulsione immediata è un atto doveroso"

"La revoca dello status di richiedente asilo e l’espulsione immediata sono atti doverosi. Sarebbe infatti irresponsabile chiudere gli occhi di fronte ad atti come il sequestro dell’operatrice segregata in una stanza per futili motivi da due stranieri ospitati a San Benedetto in Alpe. Si darebbe infatti l’idea a queste persone che in Italia è possibile compiere qualsiasi atto illegale senza pagare dazio. Aprendo la strada, come già accaduto, a qualsiasi comportamento contrario alla legge, contando sull’impunità consentita da quel deleterio permissivismo buonista usato nei confronti degli stranieri colpevoli di reati". E' quanto afferma il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, di fronte all’episodio accaduto venerdì alla lavoratrice della cooperativa Acquacheta.

“La questione è tuttavia ancora più ampia - aggiunge il parlamentare - ed è su questa che dovrà concentrarsi l’attenzione delle istituzioni e del Governo, oltre che il Consiglio dell’Unione dei Comuni, che chiediamo convochi una seduta straordinaria per chiarire l’episodio. Si deve infatti capire quanti dei 40 richiedenti asilo ospitati nel territorio in oggetto abbiano davvero il diritto a rimanere in Italia, da quanto tempo siano ospitati in quelle località, quanti abbiano già ricevuto un diniego alla richiesta di asilo e quanti, di conseguenza, abbiano fatto ricorso a nostre spese. Sappiamo che i due sequestratori sono nigeriani, che viene da questo paese africano, una delle economie emergenti del continente, una gran parte degli stranierisbarcati illegalmente in Italia, che è difficile credere fuggano da situazioni di guerra. Altro versante da indagare quello dei finanziamenti".

Per Morrone "la regola deve essere una sola: accogliere chi è accertato si trovi davvero in pericolo nel paese di origine, non più del 5 per cento degli stranieri sbarcati, e rimpatriare immediatamente chi entra nel paese illegalmente. ‘Non esiste un diritto umano a immigrare’, scritto nero su bianco in alcuna convenzione,perché questo diritto si scontrerebbe ‘con la sovranità di ogni Stato’ e con l’altrettanto sacrosanto diritto dei suoi cittadini a decidere autonomamente la politica immigratoria più confacente al futuro del proprio paese”.