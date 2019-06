Clima, i ragazzi si incatenano fuori dal Consiglio e danno le chiavi ai politici: "Le chiavi del nostro futuro"

Prima dell'inizio del primo Consiglio comunale dell'era Zattini, i ragazzi di Fridays For Future Forlì hanno consegnato delle buste al sindaco e a tutti i gruppi politici con la richiesta di dichiarare l'emergenza climatica. I seguaci di Greta Thumberg avevano annunciato un'azione di sensibilizzazione "forte" e così è stato. All'avvio dei lavori hanno consegnato al sindaco e a tutti i capigruppo di maggioranza e opposizione una busta contenente delle chiavi.

"Vogliamo tenere alta l'attenzione pubblica sul tema dell'emergenza climatica e sulla nuova classe politica forlivese che dovrà farvi fronte - spiegano i giovani -. Abbiamo consegnato le chiavi del nostro futuro ad ogni gruppo consiliare e chiederemo loro di usarle". Successivamente sette attivisti si sono legati fuori dal palazzo comunale, con delle catene serrate al collo, catene che si aprivano solo con le chiavi consegnate ai sette politici.

Nel messaggio consegnato è stato chiesto ai gruppi consiliari e al sindaco di venire a liberare gli attivisti e discutere con loro dell’emergenza climatica e delle prossime azioni da parte del Comune di Forlì volte ad affrontarla. I primi a scendere in piazza per slegare dalle catene gli attivisti sono stati i consiglieri di Pd e della lista di Giorgio Calderoni. I militanti per il clima hanno invece dovuto attendere diverse ore per l'intervento degli altri gruppi politici, impegnati nei lavori consigliari sui banchi di maggioranza.

Il Partito Democratico ha anche presentato in Consiglio una mozione con la richiesta della "Dichiarazione di emergenza climatica" - un'iniziativa sostenuta in tutt'Italia dai gruppi dei Fridays for Future. Il capogruppo della Lega Massimiliano Pompignoli a nome della maggioranza ha aperto alla discussione del testo nel corso della prossima seduta del consiglio comunale.