Ztl e Mercurio, protesta ai varchi: manifesti funebri e cartelli contro il Pd

Fine della fase sperimentale. Da martedì "Mercurio" il sistema di monitoraggio e di controllo degli accessi dei veicoli è entrato in modalità sanzionatoria nell’area ridotta della Zona a Traffico Limitato . Non cambia nulla cambia per le funzioni delle strutture di monitoraggio della fascia di perimetro del centro storico, che svolgono attività statistica, di verifica per i mezzi pesanti e di potenziamento della sicurezza. L'accesso al Centro Storico di Forlì rimane quindi libero, così come è sempre stato. Martedì mattina Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno manifestato il loro dissenso sotto il varco Ztl di corso Mazzini, mentre la Lega Nord in corso della Repubblica. Esibiti cartelli contro il Pd, ma anche manifesti funebri con l'immagine del centro. Presenti al flash mob, tra gli altri, i capigruppo di Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d'Italia in Consiglio comunale a Forlì Daniele Mezzacapo, Fabrizio Ragni e Davide Minutillo, il segretario Ugl di Forlì-Cesena-Rimini e Ravenna, Filippo Lo Giudice, attivisti ed iscritti dei partiti e del sindacato.

L'intervento della Lega

Presenti alla corteo di Corso della Repubblica i vertici territoriali del Carroccio tra cui il deputato Jacopo Morrone, il consigliere comunale Daniele Avolio, il segretario provinciale Andrea Cintorino, il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli e il coordinatore dei giovani romagnoli Andrea Costantini. "Quello di Forlì è un centro che sta morendo - dichiara il capogruppo in consiglio comunale Daniele Mezzacapo - l’accensione dei varchi non farà che aggravare una situazione di per sé già gravissima e un centro costellato di vetrine sfitte, negozi chiusi e serrande abbassate". "Ci fa piacere che Forza Italia e Fratelli d’Italia si siano accodati al nostro corteo presentandosi giustappunto al taglio del nastro - aggiunge poi Mezzacapo che rivendica la “paternità” dell’iniziativa e “l’eccezionale sforzo organizzativo dei nostri giovani che in queste settimane hanno predisposto striscioni, manifesti e chiamato a raccolta, uno per uno, tutti i commercianti del centro".

"Certo non basta farsi una foto ed esibire qualche bandiera per dirsi protagonisti dell’iniziativa - ironizza il leghista – sia chiaro, ben venga l’apporto di tutti, soprattutto di chi condivide le nostre battaglie e si impegna per il bene della nostra città ma sarebbe auspicabile che oltre a mettersi in mostra, i nostri alleati si comportassero come tali". Sull’argomento varchi interviene anche il deputato romagnolo della Lega Jacopo Morrrone, che non fa giri di parole e ammonisce: “Drei ha fatto abbastanza danni. Il primo impegno del prossimo sindaco di Forlì (il nostro sindaco) sarà quello di disattivare immediatamente questo nefasto provvedimento e ridare ossigeno alle attività del centro".

L'intervento di Forza Italia

"Abbiamo ribadito anche plasticamente la nostra reiterata contrarietà a questa misura che contribuirà a deprimere il commercio in centro storico a tutto vantaggio della grande distribuzione organizzata. Chiediamo al sindaco: non solo multe ma misure concrete per far rivivere il cuore storico e urbanistico di Forlì”, commenta Fabrizio Ragni capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Forlì. L'esponente azzurro commenta anche le parole del sindaco Davide Drei e l'assessore Marco Ravaioli, che invitavano il centrodestra ad "evitare di creare ingiusto allarmismo o arrecare danno alle attività degli operatori del centro storico".

"Frasi del tutto fuori luogo - replica Ragni - che ci obbligano a ricordare come proprio questa giunta comunale che ha attivato i varchi abbia già prodotto oltre al calo degli accessi degli automezzi in centro anche un corrispettivo calo delle vendite dei commercianti. Inoltre, ricordiamo al sindaco Drei che nel merito dei varchi alle Zone a traffico limitato il Codice della strada non è per nulla chiaro e semmai esistono alcune sentenze dei giudici di Pace di varie città d'Italia (Milano, Roma e Lanciano) che rigettano la legittimità di queste multe in quanto viziate e dunque da ritenersi nulle per tutta una serie di motivi. Anche nel caso in cui la segnaletica sia carente e/o a ridosso della stessa zona interdetta al traffico, come riteniamo accada in almeno un caso a Forlì”.

"Noi andiamo avanti, dalla parte dei cittadini, tartassati e multati. Politicamente e pacificamente in prima linea contro questa giunta comunale che non trova di meglio che spremere ulteriormente i cittadini ed i lavoratori già duramente provati dalla crisi e dal carovita - conclude -. Prendiamo atto che per la giunta Drei la priorità sia fare cassa con le multe facili e che rimanga inascoltata la nostra richiesta di contrastare con adeguati mezzi il degrado e l' insicurezza in cui vivono i cittadini del centro storico".

L'intervento dell'Ugl

"Siamo al fianco di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia e a tutti coloro che si sono associati a questa iniziativa perché riteniamo che le politiche economiche adottate dalla giunta comunale di Forlì deprimano il commercio e penalizzino gli esercenti del centro storico di Forlì, a tutto vantaggio della grande distribuzione organizzata e dei centri commerciali lontani dalle antiche mura della nostra città”, commenta Lo Giudice, che ha guidato i suoi iscritti sotto i varchi di Corso della Repubblica e in corso Mazzini ed anche sotto le finestre del Municipio di Forlì.

"A causa della politica fiscale oppressiva adottata dalla giunta Drei chiudono i negozi e le imprese del terziario e del commercio, dove l'Ugl conta molti iscritti, si sentono abbandonate, l’economia cittadina sta morendo e con l’arrivo di Mercurio non ci saranno certo benefici, anzi il contrario. Siamo al fianco del centrodestra in questa battaglia e confidiamo che le proposte avanzate dal nostro sindacato a Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia nell'ultima tornata elettorale possano contribuire nel prossimo mandato, nelle elezioni comunali amministrative del 2019, a risollevare le sorti della nostra città”, conclude Lo Giudice.