Pubblico Impiego, ad aprile si eleggono le Rsu: ecco i candidati dell'Ugl

Il 17, 18 e 19 aprile, in tutta Italia, si andrà al rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (Rsu) nei settori del Pubblico Impiego. Migliaia le lavoratrici ed lavoratori chiamati al voto nella provincia di Forlì-Cesena. L'Ugl si presenta con altrettante liste all’Agenzia delle Entrate, al Comune di Forlì e alla Polizia Municipale. L'Ugl di Forlì candida Massimiliano Garoia (Agenzia delle Entrate), Alessandro Ruffilli (Comune di Forlì), e Mario Matteucci e Delmo Crociani (Polizia Municipale di Forlì).

"Tutti loro sono stati designati, tra l'altro, a fornire un importante contributo per i rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro nel Pubblico Impiego, nella definizione dei nuovi Contratti Integrativi Aziendali e nel sostegno e nell'avanzamento dei diritti, della valorizzazione delle competenze e delle professionalità dei dipendenti in un continuo confronto sull’organizzazione del lavoro e delle giuste retribuzioni", viene aggiunto.

“Confidiamo nella preparazione e nella tenacia dei nostri candidati che si metteranno totalmente al servizio dei loro colleghi e delle loro categorie in uno spirito di abnegazione al lavoro che sarà la base minima per affrontare non soltanto le sfide sindacali che li aspettano in questa città ma con il nostro supporto anche la difesa dei diritti universali in senso lato”, commenta Filippo Lo Giudice, segretario generale di Ugl Forlì-Cesena-Rimini.