Invasione di foglie e castagne in via Cerchia: dopo il question time partono le pulizie

Nel Consiglio comunale di martedì il consigliere della Lega, Daniele Avolio, ha presentato un’interrogazione per chiedere conto della pulizia di via Cerchia. In particolare l'esponente del Carroccio ha puntato il dito contro "l'incuria legata al fogliame e le castagne cadute dagli alberi e che accumulandosi nel corso delle settimane, hanno generato da una parte un pericolo per il sistema fognario che se arrivasse al collasso genererebbe una programmazione di lavori di ripristino molto costosi, che ricadrebbero nelle tasche dei contribuenti. Dall’altra, il pericolo generato dall’ammasso dei frutti di castagna che creerebbero problemi di transito sui marciapiedi ai portatori di handicap in carrozzina, agli anziani residenti e ai bambini che frequentano la locale scuola di Via Cerchia".

"Chiaramente l’assessore Sanzani non ha dato una risposta perché la stessa necessità di una verifica da parte di Alea che ha in carico la manutenzione stradale. Ma guarda caso mercoledì mattina, di buon ora, via Cerchia è tornata alla normalità grazie alla pulizia ordinata dai quadri dirigenti del Comune. Non è possibile che per risolvere i problemi quotidiani della città si debba sempre ricorrere agli atti di interrogazione in Consiglio comunale, luogo dove sarebbe d’obbligo dipanare problemi più gravi della cittadinanza, come la Sicurezza, il Centro Storico ed il Walfare".

“È stata creata Alea con la promessa che sarebbe stata più vicina ai bisogni della città e dei Comuni aderenti al Progetto - prosegue l'esponente del Carroccio -. Se non sono in grado di fare un’adeguata programmazione sulla pulizia delle strade è meglio che vengano fatte nuove e più trasparenti selezioni del personale che individuino figure più qualificate e che lavorino sulle necessità della Comunità. Una amministrazione diligente cura la città che amministra come il buon padre di famiglia e questa amministrazione ha dimostrato senza ombra di dubbio che non ama la propria città".