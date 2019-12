Qualità della vita, Mezzacapo: "Investiamo sulla sicurezza per una Forlì più bella"

"I dati diffusi dal quotidiano nazionale il Sole24h sull’indice di criminalità del nostro Comune sono la riprova dell’emergenza sicurezza che per anni, nella veste di consigliere dell’opposizione, ho denunciato alle Giunte che ci hanno preceduto. Un’emergenza che per la sinistra forlivese è sempre stata solo una ‘percezione’ e mai un dato reale. Un’emergenza che il partito democratico ha sempre sminuito, se non smentito, dimostrandosi assente rispetto alle denunce dei cittadini e che solo questa Amministrazione ha deciso di contrastare con risolutezza e tempestività". Il vicesindaco, con delega alla Sicurezza, Daniele Mezzacapo, commenta così lo studio diffuso lunedì dal quotidiano economico.

"Per farlo abbiamo agito su più fronti, a cominciare dall’assunzione immediata di otto agenti e dal rinnovo del parco mezzi della Polizia Locale, ma anche attraverso l’adozione di due ordinanze contingibili e urgenti in materia di contrasto al degrado urbano dettato dall’abuso di sostanze alcoliche. Ma c’è di più - chiosa il vicesindaco -. Abbiamo investito 500mila euro per il potenziamento e l’ammodernamento del sistema di videosorveglianza nel nostro centro storico ma anche nelle zone più periferiche del forlivese. Abbiamo agito e continueremo ad agire con un unico e strategico obiettivo; fare di Forlì una città più libera, più bella e più sicura".