Quartieri, il Pd: "Comitati preoccupati". Cintorino: "Vogliamo ottimizzarne la funzionalità"

Il regolamento sui quartieri necessita di una "profonda revisione", con l'intenzione di "riorganizzare la mappa della composizione dei quartieri ottimizzandone quella che è la funzionalità e il patrimonio le risorse anche in un'ottica di maggiore partecipazione ed inclusione sociale". Lo ha detto l'assessore con delega ai rapporti di quartiere, Andrea Cintorino, rispondendo ad un question time lunedì pomeriggio in Consiglio comunale presentato dai consiglieri comunali dem Elisa Massa e Loretta Prati, specificando che sono in corso dei confronti con i quartieri stessi. "Non c'è alcuna fretta", ha ribadito l'assessore, dando appuntamento al regolamento definitivo tra settembre ed ottobre. Nel frattempo continuano le riunioni con i comitati, che hanno già presentato "alcune modifiche" al documento ancora in bozza. Massa e Prati nel question time hanno specificato come "numerosi componenti dei comitati di quartiere si sono sentiti preoccupati e amareggiati da questa scelta e dalla modalità operativa fin qui utilizzata".

