Auto in Piazza Saffi, il sindaco Zattini: "Ancora nessuna decisione"

Almeno una parte di piazza Saffi, il salotto di Forli', aperta al transito delle auto e al parcheggio. Queste le confidenze fattegli da piu' persone, di cui ha chiesto conto lunedì pomeriggio in Consiglio comunale al sindaco, il consigliere del Movimento 5 Stelle Daniele Vergini. E il primo cittadino Gian Luca Zattini ha replicato che "non e' stata presa nessuna decisione". "Stiamo lavorando con le associazioni per decidere le soluzioni migliori per il rilancio del centro storico", ha evidenziato.

Sarebbe una scelta "antistorica e incongruente, dato che non è presente nel programma di mandato", ha replicato l'esponente pentastellato. Dai banchi dell'opposizione Federico Morgagni di "Forlì e Co" sottolinea che il question time pentastellato è stato "fortemente motivato e fondato" e che manca "un aperto e trasparente dibattito" sulla questione. Da qui la proposta attraverso un ordine del giorno di un "metodo diverso", quello della pubblica istruttoria per decidere sul centro storico.