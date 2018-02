Bando aeroporto, la Lega: "Manovra elettorale di un Pd allo sbando"

Per la Lega Nord "sono sospette" le modalità e i tempi di pubblicazione del bando sull'aeroporto Ridolfi di Forlì. "Siamo fortemente preoccupati dell’interessamento di Marco di Maio allo scalo forlivese in ragione del fatto che ogni sua dichiarazione allontana sempre di più l’obiettivo di riapertura dello scalo. Sono mesi infatti che si ‘sussurra’ ai cittadini e agli imprenditori forlivesi l’imminente pubblicazione del bando per la gestione del Ridolfi, salvo poi fare marcia indietro - affermano il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli e il candidato della Lega alla Camera dei Deputati Jacopo Morrone -. Adesso, a meno di un mese dal voto, miracolosamente l’approvazione e l’invio alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è ufficiale".

Per Morrone si tratterrebbe di "una curiosa coincidenza, considerato che la cordata di imprenditori interessata al rilancio dello scalo forlivese si è costituita nella primavera del 2017". "Il bando per la gestione del scalo forlivese sembrava nascondersi dietro l’angolo, pronto per essere pubblicato prima a settembre, poi a novembre, infine a dicembre", incalza Pompignoli, ricordando che "in tempi non sospetti, avevo anticipato in commissione politiche economiche il rischio di veder slittare la pubblicazione del bando in concomitanza con l’avvio della campagna elettorale. Niente di più facile e strumentale per i candidati del partito democratico. Così è stato. A questo punto, dopo aver sfinito gli imprenditori del territorio, credo sia buona cosa parlare meno e agire in fretta".