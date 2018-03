Rifiuti, la rassicurazione: "Per mutui Alea Ambiente nessuna conseguenza"

Nessuna ricaduta sui conti del Comune di Forlì dal progetto Alea Ambiente. L'assessore all'Ambiente. William Senzani, ha tranquilizzato in Consiglio comunale i consiglieri Fabrizio Ragni di Forza Italia e Daniele Mezzacapo della Lega Nord, in merito alle garanzie della Holding Livia Tellus sui finanzamenti chiesti per le attrezzature della nuova societa' inhouse per la gestione dei rifiuti. Garanzie che riguardano, ha spiegato rispondendo ai due question time in Aula, il "rispetto dei tempi e del progetto", per non incappare in possibili aumenti. Dall'avanzo, ha argomentato, verranno presi 630mila euro per i dividendi, mentre per i mutui per le attrezzature da 9,6 milioni di euro Alea è ricorsa a un bando tra banche e c'e' "una buona possibilita' di ridurre l'impegno economico". Progetto e tempi, ha ribadito, sono "fondamentali". (fonte Dire)